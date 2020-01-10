«قوات أردوغان وصلت ليبيا» .. مقتل 3 جنود أتراك وجرح 6 آخرين في اشتباكات «مصراتة»

كشفت صحيفة “أحوال” التركية عن مقتل 3 جنود أتراك وجرح 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الوطني شرقي مدينة مصراتة.
وقالت المصادر إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا، حسبما أفادت صحيفة "أحوال" التركية.
وكانت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج قد استعانت بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبحسب مغردون ليبيون فإنه تم نقل العسكريين الأتراك الـ6 المصابين إلى مستشفى نالوت فى ليبيا، وسط تنديد واسع بخطط الرئيس التركى لإرسال قواته إلى ليبيا، معلنين تأييدهم الكامل للجيش الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، فى مواجهة محاولات الاحتلال العثمانى لبلادهم.
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