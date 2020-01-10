ترند | الجيش المصري يرد على أطماع أردوغان بـ’’قادر2020‘‘..وتورط شخص آخر بقضية سارق نانسي عجرم ..والحرارة تحت الصفر السبت..وانخفاض جديد للذهب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الجيش المصري يرد على أطماع أردوغان بأكبر مناورة عسكرية ’’قادر 2020‘‘، و18 رصاصة واشتباه في تورط شخص آخر.. تطورات جديدة بقضية فيلا نانسي عجرم.. وعرض الفنانة على الطب الشرعي.. واستدعاء زوجها مجددا، وبعد وصوله لأعلى سعر في تاريخه.. الذهب يفقد 18 جنيها في مصر، والصغرى تصل لسالب واحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت..وتعلن موعد تحسن الجو.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الجيش المصري يرد على أطماع أردوغان بأكبر مناورة عسكرية ’’قادر 2020‘‘

أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، تنفذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية (قادر 2020) بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثاً للجيش المصري، وبحضور التشكيلات والوحدات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقال المتحدث العسكري في بيان: "فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة، تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020) ، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط".

وأضاف البيان: "من المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن".

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداً على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وتأتي المناورة تزامنا مع توترات في الشرق الأوسط، وأطماع الرئيس التركي أردوغان في غزو ليبيا، وإرساله قوات لدعم ميليشيات حكومة فايز السراق، وهو الأمر الذي يهدد الحدود المصرية.

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18 رصاصة واشتباه في تورط شخص آخر.. تطورات جديدة بقضية فيلا نانسي عجرم.. وعرض الفنانة على الطب الشرعي.. واستدعاء زوجها مجددا

كشف تقرير الطب الشرعي اللبناني، عن مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، والذي قُتل على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعدما اقتحم منزلهما، بـ18 طلقة، وعلى إثر ذلك أصدرت القاضية غادة عون عدة قرارات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام طوال الأيام الماضية.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن توزيع الطلقات على القتيل جاءت كالتال: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تشير الدلائل الواضحة من التقرير، بأن هناك اشتباه فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري فى منزل نانسي، حيث إن هناك شخص كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

من جانبه، أصدر القضاء اللبناني قرارات جديدة فى قضية حادثة منزل نانسى عجرم والمتعلقة بقتل المقتحم على يد فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير، وذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق فى الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.

وقررت القاضية غادة عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل و التى توضح مكان حصول الجريمة.

كذلك أمرت القاضية بالتحقيق من موضوع غصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه و الاستماع إلى أقوالها، وعرضها على طبيب شرعي، والكشف على منزل المدعى عليه و بيان موقع الخروج منه و ما إذا كان قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، بخلاف استدعاء زوجة القتيل و بيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.

وكانت قناة O TV اللبنانية، قد أجرت لقاء مع نانسى عجرم عقب اخلاء سبيل زوجها، حيث قالت "اللى فعله شادى هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا .. ويقول له "فين مراتك .. فين بناتك" .. انا بس بدى أقول لك شخص انتقد فادى على اللى عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ز م في حدا ولاده قدام عيونه وفى انسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك"

وتابعت "أكيد لا أتمنى أنا ولا فادى اللى صار .. وانا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا .. نحن لا نتمنى اللى صار معنا .. ولكن الظروف أجبرتنا"

من جانبها رفضت والدة القتيل محمد حسن موسى تقبل العزاء، وقالت في لقاء تليفزيونى، قائلة: "كنت لأتقبل العزاء لو ضرب في قدمه.. أو لو ضربته رصاصة أو اتنين أو تلاتة.. ولكن ليه 16 رصاصة".

وخلال لقائها بإحدى القنوات السورية، قالت والدة الشاب محمد حسن، "داخل أعزل .. ليه 16 رصاصة .. لا أقبل العزاء .. متل ما ولادها غاليين عليها ابنى غالى .. وهى حرمته ولاده .. عايزنى أقبل العزاء من قاتلة ابنى".

وكانت بعض المواقع السورية تناقلت خبراً حول أن اللص الملثّم السوري محمد حسن الموسى، كان يعمل في منزل نانسي عجرم وافتعل تلك الحادثة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

من جانبه، كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة أنّ الأخبار التي انتشرت حول وجود علاقة بين اللص بنانسي وزوجها عارية من الصحة وكذب.

وقال جيجي لـ"النهار": "إنها كذبة يحاول البعض ترويجها، نحن لا نعرفه، وهل هناك من يطالب بمستحقاته يأتي في الساعات الأولى من منتصف الليل وفي يده قفازات ومثلم؟ هذا عيب، والقضاء اللبناني سيأخذ مجراه، واحنا ارتضينا بأنّ الدكتور فادي يتم إيقافه حتى يتم الانتهاء من التحقيق".

وتابع: "هل هناك عاقل يصدّق أن نانسي عجرم ستأكل مستحقات أي شخص، فالجميع يعلم خيرها".

وقررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بعدما استمعت إلى إفادته في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت إلى مقتل شخص تسلل إليه بهدف السرقة.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن القاضية قررت إخلاء سبيل الهاشم، على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة.

تفاصيل الحادث

وكشف وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل حادث السطو المسلح الذي تعرضت له فيلا ​نانسي عجرم، بعد تصدى زوجها​ للسارق وقتله عقب تبادل إطلاق النار بينهما.

وأفادت مصادر لصحيفة النهار اللبنانية، أن السارق تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل الفيلا، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وواصلت المصادر: "تابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات الفنانة، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة الصغار، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج ننسي الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وفي سياق متصل، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع فادى الهاشم، زوج الفنانة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله اللص الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما بقصد السرقة، بعد تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأقدم السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

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بعد وصوله لأعلى سعر في تاريخه.. الذهب يفقد 18 جنيها في مصر

واصلت أسعار الذهب، تراجعها في الأسواق المصرية، الجمعة 10 يناير، لتفقد 6 جنيهات، مقارنة بأسعار الخميس، لتنخفض بمقدار 18 جنيها في يومين فقط.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، الأربعاء الماضي، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.

وسجل عيار 21، الجمعة، 688 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب الجمعة عالميا، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1% إلى 1550.66 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار أمس الخميس، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1551.60 دولار، بحسب الوكالة.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، كالتالي:

عيار 18 بـ 589 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 688 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 786 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5504 جنيهات

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ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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الصغرى تصل لسالب واحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت..وتعلن موعد تحسن الجو

أعلنت هيئة الأرصاد، أن السبت 11 يناير، يشهد ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴفة أﺣﻴﺎﻧﺎ، ليسود ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، حيث تصل الصغرى في سانت كاترين لسالب 1.

وشهدت البلاد الأيام الماضية أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1,5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1,5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 08 والعظمى 17

شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 16

طنطا الصغرى 07 والعظمى 16

دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 10 والعظمى 18

مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

سيوة الصغرى 03 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 17

دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 18

الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 19

السويس الصغرى 11 والعظمى 17

العريش الصغرى 07 والعظمى 17

رفح الصغرى 07 والعظمى 17

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 17

نخل الصغرى 03 والعظمى 16

نويبع الصغرى 11 والعظمى 18

طابا الصغرى 08 والعظمى 15

كاترين الصغرى -01 والعظمى 11

الطور الصغرى 10 والعظمى 19

شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 20

الغردقة الصغرى 11 والعظمى 18

مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

أسيوط الصغرى 04 والعظمى 17

سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18

قنا الصغرى 05 والعظمى 18

الأقصر الصغرى 07 والعظمى 19

أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 18

الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

شلاتين الصغرى 13 والعظمى 21

ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

حلايب الصغرى 16 والعظمى 18

رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 19

موعد تحسن الطقس

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت.

وتوقع شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية السبت ، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.

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