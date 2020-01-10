وزير خارجية سلوفاكيا: قادة اتحاد أوروبا سيحاولون إعادة طهران للاتفاق النووي

أشار وزير خارجية ​سلوفاكيا​ ​ميروسلاف لايتشاك​، الى أن ​الاتفاق النووي​ ال​إيران​ي لا يزال قائما وإن "قادة ​الاتحاد الأوروبي​ سيركزون على إيجاد سبل لإعادة طهران للاتفاق بعد إعلانها التخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم".

ولدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ​بروكسل​، لفت لايتشاك الى أن "الخطوات التي أعلنوها يمكن التراجع عنها ولا تزال عمليات التحقق من جانب ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ مستمرة، لكننا لسنا سعداء بالخطوة الخامسة التي أعلنت".

وكانت إيران قد أعلنت أنها لم تعد مُلزمة بآخر قيود الاتفاق النووي بشأن تخصيب اليورانيوم، وذلك بموجب اتخاذها الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق، وأنها لم تعد مُلزمة بأي قيود في المجال العملياتي، التي تشمل مستوى تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والأبحاث والتنمية.

واتخذت طهران قرارها إثر اغتيال قائد "فيلق القدس" ​قاسم سليماني​، بضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية قرب ​مطار بغداد الدولي​ في ​العراق​.