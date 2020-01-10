93 شاحنة مساعدات إنسانية أممية عبرت من تركيا إلى إدلب السورية

أرسلت ​الأمم المتحدة​، 93 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى ​محافظة إدلب​، شمال غربي ​سوريا​. وذكرت وكالة "​الأناضول​" التركيّة أنّ "​الشاحنات​ المحمّلة بالمساعدات دخلت ​الأراضي السورية​ من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​"، لافتةً إلى أنّ "من المنتظَر أن يتمّ توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق".

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