شرطة بلاوشستان: 10 قتلى في تفجير داخل مسجد جنوب غرب باكستان

أعلن قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرون في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب باكستان اليوم.
وأوضح بات أنه من بين القتلى شرطي، مشيراً إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لخطورة إصابة بعض الجرحى.
وأعلن قائد الشرطة أن خبراء تفكيك المتفجرات يحققون في نوع القنبلة وما إذا تم تفجيرها من بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري.
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