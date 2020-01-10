شرطة بلاوشستان: 10 قتلى في تفجير داخل مسجد جنوب غرب باكستان

أعلن قائد شرطة إقليم ​بلوشستان​ محسن حسن بات، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرون في ​انفجار​ قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب ​باكستان​ اليوم.

وأوضح بات أنه من بين القتلى شرطي، مشيراً إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لخطورة إصابة بعض الجرحى.

وأعلن قائد ​الشرطة​ أن خبراء تفكيك المتفجرات يحققون في نوع القنبلة وما إذا تم ​تفجير​ها من بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري.

