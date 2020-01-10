غراهام: سياسة الضغط على إيران فعالة للغاية وتغيير سلوكها الحل الوحيد للأزمة

اعتبر السيناتور الاميركي ​ليندسي غراهام​، أن "​سياسة​ الضغط الأقصى على ​إيران​ فعالة للغاية"، مشدداً على ان "تغيير إيران سلوكها هو الحل الوحيد للأزمة".

وتأتي هذه التصريحات بعد اعلان وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أصدر أمرا بإضافة أفراد إلى قائمة ال​عقوبات​ ضد إيران، وهناك عقوبات ضد 8 مسؤولين كبار في إيران وكان لهم علاقة بالهجمات الصاروخية الأخيرة، وسيتم فرض 17 عقوبة ضد شركات إيرانية تختص بصناعة الحديد، وسيتم فرض عقوبات اخرى حتى تتوقف إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار".