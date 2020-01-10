القضاء السوري: عزل قضاة "ارتكبوا أخطاء جسيمة"

أعلن مجلس القضاء الأعلى في سوريا، عن إصدار العديد من القرارات، شملت عزل قضاة لارتكابهم أخطاء جسيمة، وقرارات بتنقلات لتشكيلات قضائية جديدة.
وقد شملت القرارت تغييرات وتعيينات في مجلس القضاء، إلى جانب تغيير المحامين العامين في بعض المحافظات، إلا أن دمشق وريفها كانت لهما الحصة الأكبر في التغييرات.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى عقوبات عزل بحق بعض القضاة بعد محاكمتهم وثبوت ارتكابهم أخطاء جسيمة، وقد جاء نتيجة ارتكاب هؤلاء القضاة "أخطاء جسيمة في عملهم ومخالفتهم قواعد السلوك القضائي".
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