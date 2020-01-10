روسيا: لا نعتقد أن قرار اليابان نشر منظومات "أيجيس آشور" محض دفاعي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تعتبر قرار اليابان نشر منظومات "أيجيس آشور" للدفاع الجوي على أراضيها محض دفاعي.
وأشار ريابكوف في ختام لقائه مع نظيره الياباني، تاكيو مورو، والذي عقد في إطار الجولة الـ 11 من الحوار الاستراتيجي بين الدولتين، إلى أنه "لقد سمعنا الموقف السابق للجانب الياباني، وهو موقف لا يقنعنا".
ولفت ريابكوف إلى أن روسيا لا عتقد أن نشر هذه المنظومات جاء فقط لحماية اليابان من ضربات محتملة من قبل كوريا الشمالية. فنحن نرى في هذه المنظومات قدرات معينة من شأنها أن تؤثر سلبا على الترسانة الروسية لوسائل الردع الاستراتيجي".
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