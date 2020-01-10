الدفاع الروسية: شويغو يبحث هاتفيا مع نظيره الأميركي الوضع في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ ناقش الوضع في منطقة ​الشرق الأوسط​ مع نظيره الأمريكي مارك إسبير. وذكرت الوزارة في بيان "في 10 كانون الثاني عام 2020، جرت محادثة هاتفية بين وزير دفاع الاتحاد الروسي، ​اللواء​ سيرغي شويغو ووزير الدفاع ب​الولايات المتحدة​ الأمريكية ​مارك إسبر​".

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