ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: استهدفنا موقع التآمر والتخطيط لاغتيال سليماني

ركّز ممثّل ​إيران​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي​، على أنّ "​الحرس الثوري الإيراني​ استهدف الموقع الّذي تمّ فيه التآمر والتخطيط لعمليّة اغتيال الفريق ​قاسم سليماني​، ومن بين أهداف قصف إيران لقاعدة ​القوات الأميركية​ استعراض قوّة ​الصواريخ​ الإيرانيّة ودقّتها".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "إيران لم تضع في حساباتها إيقاع خسائر كبيرة في الأرواح كعنصر أساسي لعمليّتها". وحول إذا كانت إيران لم تخطّط لقتل الأميركيين، أوضح "أنّني لست عسكريًّا ولا أستطيع القول بدقّة عن ماذا وقع بالفعل، لكنّني أستطيع القول إنّ تحديد هذا الهدف دلّل على قدراتنا في استهداف الموقع الّذي تمّ فيه التخطيط لاغتيال سليماني"..

وعمّا إذا كانت لإيران تريد الحدّ من أعمال "حزب الله" أو الفصائل الأُخرى داخل ​العراق​، أكّد "أنّنا لا نتحمّل مسؤوليّة ما يقوم به الآخرون، كما لا نتحمّل مسؤوليّة تحديد أفعال الآخرين".