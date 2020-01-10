وزير الخارجية العراقية لنظيره الفنلندي: العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية أنّ "وزير الخارجية العراقية ​محمد علي الحكيم​، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الفلندي بيكا هافيستو، وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، كما تناول الاتصال مختلف أوجه العلاقات الثنائيّة، وسبل التعاون في شتّى المجالات".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الحكيم أكّد أهميّة تحقيق الشراكة بين العراق و​فنلندا​، مشدّدًا على أنّ العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب"، موضحةً أنّه "دعا إلى ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات". وذكرت أنّ "من جانبه، أعرب هافيستو عن دعم بلاده لجهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، مُؤكّدًا استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة ومنع التصعيد".