خارجية مصر:بيان إثيوبيا حول سد النهضة تضمن مغالطات مرفوضة

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​، في بيان، ان "بيان ​إثيوبيا​ بشأن الاجتماع الوزاري حول ​سد النهضة​ أمس تضمن مغالطات مرفوضة وتضليلا متعمدا"، موضحةً ان "الاجتماعات لم تفض لتقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا ونيتها بسط سيطرتها على ​النيل الأزرق​".

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