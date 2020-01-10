أكد المبعوث الأمريكى الخاص بالشئون ال​إيران​ية برايان هوك، ان "​الولايات المتحدة الاميركية​ لن تقبل أي شروط مسبقة من إيران للدخول في مفاوضات معها"، مشيراً الى ان "​اميركا​ هي من كانت رأس الحربة في مكافحة ​تنظيم داعش​ الارهابي في ​العراق​"، لافتاً الى انه "يبدو أن الرد الإيراني على مقتل قائد قوة القدس قاسم سليماني قد انتهى".

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كانت هذه تفاصيل خبر هوك: يبدو أن الرد الإيراني على مقتل سليماني قد انتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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