أعلن وزير الخارجية الأوكراني ​فاديم بريستايكو​، في مؤتمر صحفي، ان "السلطات ال​ايران​ية تعاونت بشكل كامل مع السطات الاوكرانية في التحقيق بشأن الطائرة المنكوبة، والجانب الإيراني سمح لنا بالاطلاع على بيانات الصندوق الأسود"، مشدداً على "ضرورة أن نتحرى الدقة فيما يتعلق بالتكهنات المرتبطة بملابسات سقوط الطائرة". اضاف‏ وزير الخارجية الأوكراني "نريد تشكيل تحالف دولي للتحقيق بسقوط الطائرة في طهران".

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