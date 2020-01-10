البنتاغون: سفينة حربية روسية اقتربت بشكل عدائي من مدمرة أميركية في شمال بحر العرب

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية البحرية الروسية بالتصرف "بشكل عدائي" في بحر العرب، بعد أن كادت إحدى سفنها تتصادم ب​سفينة​ حربية أميركية.

وتجاهلت السفينة الروسية طلقات تحذيرية من تصادم صادرة عن السفينة "يو.إس.إس فراغوت" واقتربت إلى مسافة قريبة جدا قبل أن تعود أدراجها، وبالكاد تجنبت التصادم، وفق الاسطول الخامس الأميركي.

وقال الاسطول في بيان "في وقت بادرت السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم".

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