مصادر للنشرة: هناك نية لدى الجميع للاسراع بالتأليف والاعلان عن الحكومة بأقرب وقت

كشفت مصادر "النشرة" عن "عودة البحث بصيغة التكنوقراط خلال المباحثات في تشكيل ​الحكومة​، بانتظار اجتماع رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ مع وزير المال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام ل​حزب الله​ ​حسين الخليل​ لحل العقبات"، مشيرة إلى أن "الجميع بدأ يتحسس الوضع الصعب في ​لبنان​ معيشياً ومالياً".

وأكدت المصادر "وجود نية لدى الجميع للاسراع في التأليف و​الاعلان​ عن الحكومة في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "منسوب التفاؤل يرتفع مجدداً بظل وجود مؤشرات حول ذلك"، مضيفة "هناك اصرار عند كل الأفرقاء أن لا يكون هناك أي عقبة أمام التشكيل خصوصاً في موضوع الأسماء على عكس ما يُحكى في بعض وسائل الإعلام عن عودة إلى نقطة الصفر"، ومشددة على "إصرار دياب على المضي قدماً في ​تأليف الحكومة​".