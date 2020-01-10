نقيب مستوردي الادوية: لا داعي للهلع ليس هناك ازمة حاليا بموضوع حليب الاطفال

اشار نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق وضع قرارا بتخفيض سعر الحليب للرضع، الا ان التخفيض يستدعي وضع الحليب ضمن خانة المنتوجات المؤمن لها دولار من قبل مصرف لبنان.
واكد جبارة في حديث تلفزيوني، انه لا داعي للهلع ليس هناك ازمة حاليا بموضوع حليب الاطفال، والمخزون لدى الشركات يكفي لمدة شهرين. واكد انه يجب ايجاد حل وتامين الدولار وادراج هذه السلعة بتعميم مصرف لبنان، واذا لم يتم ادراجه سنتشاور مع وزارة الصحة وناخذ القرار المناسب الذي يؤمن الحليب للسوق اللبناني.
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