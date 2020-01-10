نقيب مستوردي الادوية: لا داعي للهلع ليس هناك ازمة حاليا بموضوع حليب الاطفال

اشار نقيب مستوردي الادوية ​كريم جبارة​ الى ان وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جميل جبق​ وضع قرارا بتخفيض سعر ​الحليب​ للرضع، الا ان التخفيض يستدعي وضع الحليب ضمن خانة المنتوجات المؤمن لها دولار من قبل ​مصرف لبنان​.

واكد جبارة في حديث تلفزيوني، انه لا داعي للهلع ليس هناك ازمة حاليا بموضوع حليب الاطفال، والمخزون لدى الشركات يكفي لمدة شهرين. واكد انه يجب ايجاد حل وتامين ​الدولار​ وادراج هذه السلعة بتعميم مصرف لبنان، واذا لم يتم ادراجه سنتشاور مع ​وزارة الصحة​ وناخذ القرار المناسب الذي يؤمن الحليب للسوق اللبناني.