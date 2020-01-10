السيد: حسان دياب مصر على حكومة تكنوقراط ولن يعتذر

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "‏الحقيقة جرى التوافق على 18 وزيرا تكنوقراط بلا وزراء من ​الحكومة​ السابقة، بعد إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ جنح رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لحكومة مختلطة، وكذلك ​الرئيس ميشال عون​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ ثم تراجعا إلى تكنوقراط، ​حزب الله​ تريث ولم يبدل رأيه، ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، خلافا لكل ما يشاع، هو مصر على تكنوقراط ولن يعتذر عن التكليف".

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