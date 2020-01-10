الراعي التقى ماروتي وبشعلاني ووفدا من المركز الماروني للتوثيق والأبحاث

التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصرح البطريركي ب​بكركي​، سفير ​إيطاليا​ ​ماسيمو ماروتي​، في زيارة وداعيّة مع انتهاء مهامه الدبلوماسيّة في ​لبنان​.

كما التقى وفدًا من المركز الماروني للتوثيق والأبحاث برئاسة المطران ​سمير مظلوم​، للتهنئة بالأعياد المجيدة ومناقشة الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة والمعيشيّة.

وأثنى مظلوم على "جهود أعضاء اللجان، إذ يكرّسون وقتهم وعملهم للتكاتف والتضامن مع الكنيسة في مواجهة الظروف الّتي تمرّ بها البلاد".

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بدوره، شكر البطريرك الراعي لـ"الوفد جهوده وتضحياته، خصوصًا في مجالَي الدراسات والاستشارات واقتراحات الحلول، في ظلّ الأوضاع المأساويّة الراهنة، من بطالة وإفلاس، بانتظار الخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

من ثمّ، دار نقاش تمحور حول الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي ومدى تأثيره على الحياة اليومية للبنانيين، ومدى أهميّة صلاة مسبحة الوردية اليوميّة الّتي يترأسها الراعي. كما تمّ التطرّق إلى موضوع ارتفاع نسبة هجرة الشباب لمتابعة تعليمهم في الخارج ووجود بلدان جديدة تستقطب الشباب، وهو أمر في غاية الخطورة إذ سيساهم في ارتفاع نسبة هجرة ​الشباب اللبناني​.

بعدها، استقبل الراعي الأمين العام لـ"مجلس كنائس ​الشرق الأوسط​" الدكتورة ثريا بشعلاني على رأس وفد، وتمّ التداول في الإعداد للجمعية العامة، الّتي ستُعقد خلال أيلول المقبل.