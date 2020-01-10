الطبش زارت خلف: لا عدالة إلا بوجود قضاء مستقل بعيدا عن التدخلات السياسية والزبائنية

أطلعت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، الّذي زارته في مكتبه، في لقاء تهنئة وتشاور، على "الملفات القانونيّة والحقوقيّة الّتي تعمل عليها منذ دخولها الندوة البرلمانية، كقضية منح الأم اللبنانية جنسيّتها لأولادها، وملفات ذوي الاحتياجات الخاصة والسجون، واقتراحات القوانين المتعلّقة بهذه المواضيع وغيرها من القوانين الإصلاحيّة المرتبطة بـ"مؤتمر سيدر". كما عرضت للقضايا المشتركة مع نقابة المحامين، لا سيما التشريعات وتحديث القوانين.
وأعربت الطبش، خلال اللقاء، عن قناعتها الراسخة بأنّ "لا عدالة في لبنان إلّا بوجود قضاء مستقل، بعيدًا عن التدخلات السياسيّة والزبائنيّة"، مشدّدةً على "ضرورة العمل بجديّة وسرعة على إقرار قانون استقلاليّة القضاء، لأنّه حجر الزاوية في عمليّة الإصلاح ومكافحة الفساد".
ولفتت إلى "أنّني أضع كلّ إمكاناتي النيابيّة التشريعيّة في خدمة نقابة المحامين، الّتي أفتخر بالانتساب إليها".
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