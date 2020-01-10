دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية اليابان تطلب من الإنتربول إصدار إشعار ضد زوجة «كارلوس غصن» طلب ممثلو الادعاء في اليابان من الشرطة الدولية «إنتربول» إصدار إشعار بشأن «كارول غصن»، زوجة الرئيس السابق لشركة «نيسان»، «كارلوس غصن». جاء ذلك، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الجمعة. شاهد بالصور من دار الأخبار: حلَّال المشاكل.. من هو اللبناني كارلوس غصن الهارب من "جحيم اليابان" ؟ وقدم ممثلو الادعاء في طوكيو الطلب عبر وكالة الشرطة الوطنية اليابانية. وكان ممثلو الادعاء في اليابان قد أصدروا يوم الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحق «كارول غصن»، الموجودة حاليا في لبنان؛ لاتهامها بالشهادة الزور. شاهد أيضاً من DW وزارة العدل اليابانية تشن هجوماً مضاداً على كارلوس غصن انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي في العراق: مشاورات سياسية لإيجاد رئيس وزراء جديد في العراق: مشاورات سياسية لإيجاد رئيس وزراء جديد dw.com

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.