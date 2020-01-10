ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة (صورة)

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ظهرت زينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.
ولم تكن زينب معروفة حتى مقتل والدها في الثالث من يناير جراء ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في ضواحي بغداد. لكنها دعت منذ ذلك مرارا إلى الانتقام لمقتل والدها، في نداء وصل إلى أعلى الجهات في الجمهورية الإسلامية وإلى حزب الله اللبناني.
شاهد بالصور: من هو قايد سليماني
واتهمت زينب الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران، مؤكدة على اضطلاعه طيلة هذه المسيرة بدور الجندي في خدمة المرشد الأعلى.
وفي وقت سابق، خاطبت الرئيس الإيراني حسن روحاني مباشرة أمام الكاميرات حين جاء لتقديم تعازيه لعائلة سليماني، وطلبت منه الانتقام لمقتل والدها، حيث قالت للرئيس "سيد روحاني، كان والدي سيثأر لأصدقائه إذا أريقت دماؤهم. من سيثأر الآن لدم أبي؟" فأجاب روحاني: "الجميع سينتقم لدم الشهيد". © متوفر بواسطة RT زينب قاسم سليماني خلال خطبة الجمعة
المصدر: RT
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مقدم من سكاي نيوز
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ترامب يؤكد أن سليماني كان يخطط لاستهداف السفارات الأميركية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.