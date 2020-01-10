أمير رمسيس: جائزة ساويرس من "أنزه" الجوائز في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

قال المخرج أمير رمسيس، إن جائزة ساويرس الثقافية، إحدى أنزه الجوائز في مصر لما تتمتع به من شفافية ومصداقية كبيرة.

وأضاف رمسيس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية، اليوم الجمعة، نجحت الجائزة في تقديم الكثير من الوجوه الجديدة في الكثير من مجالات الإبداع، مثل السينما والمسرح والرواية وغيرها.

أعلنت مؤسسة ساويرس مؤخرًا القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم، التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

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وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي 5 أعمال هي "جوائز للأبطال" لـ"أحمد عوني"، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا " لـ"شريف عبدالصمد"، "ليلة يلدا" لـ"غادة العبسي"، "درب الإمبابي" لـ"محمد عبدالله سامي"، "المقاعد الخلفية" لـ"نهلة كرم".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ"أحمد الدريني"، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـ"محمد عثمان الفندي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي"، "مسيح باب زويلة" لـ"مصطفى زكي"، "زار" لـ"هبة خميس".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما "عمل أول" كالتالي: "إحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافي ماهر"،"ويذهب لأجل الضال" لـ"محمد المصري"، "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابي برزداي" لـ"مصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر".