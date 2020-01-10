حبس موظف استولى على مليون و200 ألف جنيه بمساعدة آخرين في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمر عبد الرحمن زايد وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أمين عبد الحافظ، اليوم الجمعة، بحبس المسئول عن دفاتر مشروع سيارات السرفيس بحي غرب شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط و إحضار 2 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه من أموال المشروع.

كشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، أن المتهمين الثلاثة من الموظفين العموميين ويعملون بمشروع سرفيس السيارات التابع لحي غرب شبرا الخيمة، استولوا خلال الفترة من عام 2011 حتى 2019، على العهدة المسلمة لهم، بسبب وظيفتهم حتى بلغت تلك المبالغ مليون و200 ألف جنيه، وتبين من خلال فحص اللجنة المشكلة من محافظة القليوبية بمعرفة النيابة العامة صحة الاتهامات.