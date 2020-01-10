اغتيال الإعلامي أحمد عبدالصمد في البصرة من قبل مجهولين

اغتيل الإعلامي أحمد عبد الصمد في البصرة من قبل مجهولين اليوم الجمعة حسبما أفادت قناة "الحدث"، فى خبر عاجل.

كما أفاد مسئول بمحافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، بأن مناطق الشريط الحدودى مع سوريا آمنة ومستقرة وسط تحليق غير مسبوق للطيران الأمريكى الذى غطى سماء المناطق الغربية تحسبا من

أى طارئ.

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وقال قائم مقام قضاء القائم بالأنبار أحمد المحلاوى - فى تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية "إن مناطق قضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودى مع سوريا غرب الأنبار هى مناطق آمنة ومستقرة بالتزامن مع الطيران الحربى الأمريكى

بطلعات مكثفة فى سماء تلك المناطق".

وأضاف أن "مناطق قضاء القائم وصولا إلى المنافذ الحدودية مع سوريا لم تسجل أى عملية اعتداء من قبل الطيران الأمريكى على مقرات للحشد الشعبي"، موضحا أن "عمل القوات الأمريكية المتواجدة فى المناطق الغربية لم يطرأ عليها أى تغيرات وعمليات المراقبة والاستطلاع لتلك القوات مازالت مستمرة وبشكل مكثف بعد استهداف قاعدة عين الأسد الجوية من قبل إيران.