انتهاء عمليات الإطفاء بموقع حادث برج الكورنيش بجدة

أعلن فرع المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة جدة بالسعودية، اليوم الجمعة، عن انتهاء عمليات الإطفاء بموقع حادث برج الكورنيش. وأكد الدفاع المدني فى جدة أن عمليات التبريد تستمر بالتزامن مع إجراءات التحقيق، مع بقاء فرق احترازية بالموقع. مع بقاء فرق احترازية بالموقع. وكان حريقا هائلا قد نشب صباح اليوم الجمعة فى أحد الأدوار العلوية ببرج تحت الإنشاء فى منطقة كورنيش جدة، غرب المملكة Advertisements العربية العربية السعودية ، وأعلن الدفاع المدنى فى جدة عن الحريق مؤكدا أن فرق الإنقاذ تكافح لإخماد الحريق، منعا لامتداده لباقى العقار. وأكد حساب الدفاع المدنى السعودى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، أن حادث حريق اندلع فى برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق.

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