الطيران المدني الإيراني: تعيين 12 خبيرًا للتحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، على عبيد زادة، أن الأمر قد يستغرق شهر أو شهرين لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت أول أمس الأربعاء بالقرب من طهران وأسفرت عن مصرع جميع ركابها الـ 176.

ونفى زادة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة طهران ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية النظرية التي أفادت

بأن صاروخًا قد ضرب الطائرة المنكوبة عن طريق الخطأ، لافتًا إلى أنه "تم تعيين مجموعة من 12 خبيرًا للتحقيق في حادث التحطم وأنه يجب جمع المعلومات من أجل التوصل إلى الاستنتاج النهائي".



وأوضح زادة "ما أستطيع اخباره حتى الآن هو أنه لم يتم ضرب الطائرة بصاروخ، ويتعين

علينا البحث عن سبب الحريق"، كما تم استعراض الصندوق الأسود خلال المؤتمر الصحفي.



يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية وهي من طراز "بوينج 737" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخوميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران أول أمس الأربعاء بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية، بعد ساعات من إطلاق طهران ضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين بالعراق تستخدمها القوات الأمريكية ردًا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية.