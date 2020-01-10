أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، على عبيد زادة، أن الأمر قد يستغرق شهر أو شهرين لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت أول أمس الأربعاء بالقرب من طهران وأسفرت عن مصرع جميع ركابها الـ 176.
ونفى زادة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة طهران ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية النظرية التي أفادتبأن صاروخًا قد ضرب الطائرة المنكوبة عن طريق الخطأ، لافتًا إلى أنه "تم تعيين مجموعة من 12 خبيرًا للتحقيق في حادث التحطم وأنه يجب جمع المعلومات من أجل التوصل إلى الاستنتاج النهائي".
علينا البحث عن سبب الحريق"، كما تم استعراض الصندوق الأسود خلال المؤتمر الصحفي.
وأوضح زادة "ما أستطيع اخباره حتى الآن هو أنه لم يتم ضرب الطائرة بصاروخ، ويتعين
يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية وهي من طراز "بوينج 737" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخوميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران أول أمس الأربعاء بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية، بعد ساعات من إطلاق طهران ضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين بالعراق تستخدمها القوات الأمريكية ردًا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني الإيراني: تعيين 12 خبيرًا للتحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.