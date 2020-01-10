السعودية والتشيك تبحثان سبل التعاون المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، رئيس مجلس الوزراء التشيكي أندريه بابيش بمقر رئاسة الحكومة التشيكية، اليوم الجمعة، خلال زيارته التشيك حاليًا. حاليًا. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الطرفان عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها. في المجالات، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

وفي سياق متصل، التقى الجبير وزير الخارجية التشيكي توماش بترشتشك، بمقر وزارة الخارجية التشيكية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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