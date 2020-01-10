مقتل وإصابة 13 شخصا في انفجار بباكستان

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، جراء انفجار وقع، اليوم الجمعة، في مدينة "كويتا" الباكستانية.
الشرطة الباكستانية قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الانفجار على الفور من أجل مساعدة الضحايا.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن
وأضافت الشرطة أنه تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.
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