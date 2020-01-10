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جبال سانت كاترين تنتعش بالرداء الأبيض

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اكتست جبال مدينة سانت كاترين فى سيناء بالثوب الأبيض، حيث تساقطت الثلوج فى جميع شوارع المدينة وعلى الجبال فى صورة رائعة.

وصلت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر، وتجمدت معها سطح المياه

بطبقة من الجليد.

 

لم يؤثر سقوط الثلوج علي سانت كاترين على حركة التوافد السياحي، حيث يستمر السائحون في الصعود إلى قمة جبل موسى، التي يبلغ ارتفاعها

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أكثر من 2000 متر فوق سطح البحر، أو لزيارة دير سانت كاترين ، ويعتبر سقوط الجليد على سانت كاترين بمثابة عامل جذب سياحي.

 

كما حرص المواطنون على تصنيع الدمى من الجليد والتزحلق عليه، والخروج لالتقاط صور تذكارية في مختلف أرجاء مدينة سانت كاترين.

 

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