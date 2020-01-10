السعودية.. اندلاع حريق هائل في أحد أبراج مدينة جدة

هرعت قوات الدفاع المدني السعودى لإخماد حريق هائل نشب اليوم الجمعة في برج تحت الإنشاء في مدينة جدة السعودية، ووقالت صحيفة الوطن السعودية إن قوات الدفاع المدني تعاملت مباشرة مع الحريق الذى وقع بمنطقة الكورنيش بجدة.

وأكد الدفاع المدني السعودي أن⁩ نسبة السيطرة على الحادث بلغت 60 %، وما تزال

عمليات الإخماد مستمرة دون أي إصابات.

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وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حريق شب في سجن الملز في العاصمة، الرياض.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المديرية العامة للسجون،

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وأضاف المتحدث: "تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى الأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح"، فيما أكد اللواء أيوب بن حجاب بن نحيت، وفقا للوكالة السعودية على أنه "تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله".