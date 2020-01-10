فيديو.. لحظة وفاة داعية إسلامي في الكويت خلال إلقائه محاضرة دينية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اللحظات الأخيرة في حياة الداعية الإسلامي الحاج محمود عبدالباقي أبو خطاب)، الذي توفي في الكويت عن عمر ناهز 83

عاما.

يظهر الفيديو المصور للشيخ وهو يخطب في الناس، خطبة دينية عنوانها مآثر الرسول صلى الله وعليه وسلم، ليختم كلامه بـ"لا إله إلا الله"،

ويتوفى في الحال ..

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والداعية الفلسطيني، الحاج "أبو خطاب ، من قرية بلعا في طولكرم، توفي في الكويت عن عمر ناهز 83

عاما توفي خلال كلمه له في زفاف أحد الشباب.