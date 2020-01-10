عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين كبار وقطاع صناعة الصلب

أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على إيران تستهدف 8 مسؤولين كبار في النظام ساهموا في تحقيق "أهداف زعزعة الاستقرار"، وكذلك على كبار مصنعي الصلب والألمنيوم والحديد والنحاس. وحددت إدارة ترمب 17 منتجا للمعادن وشركات مناجم إيرانية، شبكة من 3 كيانات تتخذ من الصين وجزر سيشيل مقرا لها، وسفينة ضالعة في شراء وبيع ونقل منتجات معادن إيرانية، وكذلك بتأمين مكونات إنتاج معادن مهمة لمصنعي هذا القطاع الإيرانيين كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين خلال مؤتمر صحافي.



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