إسرائيل تعلن على نظام دفاع جوي باستخدام الليزر

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها حققت "طفرة" في تطوير أجهزة الليزر العسكرية.

وقال مسؤول إسرائيلي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الليزر، الذي ما زال قيد التطوير، سيكون قادراً على اعتراض كل شيء" يطلق على إسرائيل ، بما في ذلك الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى والصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة بدون طيار.

وقال المسؤول إن "التكنولوجيا الجديدة التي تأمل إسرائيل في اختبارها في وقت لاحق من هذا العام، تعتمد على استخدام الكهرباء لتشغيل الليزر".

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وينظر إلى السلاح الجديد على أنه "تكملة" لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الحالية مثل نظام الاعتراض قصير المدى المعروف باسم القبة الحديدية، ونظام الاعتراض متوسط المدى "مقلاع داود"، ونظام "حتس" وهو نظام اعتراض الصواريخ على ارتفاعات عالية.

لكن يبقى من غير الواضح متى سيتم تشغيل النظام.