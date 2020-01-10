نواب بريطانيا يوافقون على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

وافق النواب البريطانيون، اليوم الخميس، نهائياً على النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير الجاري.

وصادق مجلس العموم، الذي يهيمن عليه المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 330 صوتاً مقابل 231 صوتاً معارضاً.

وسيطرح مشروع القانون، الأسبوع المقبل، على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في 29 يناير الجاري أي قبل يومين من موعد بريكست.

يعتبر تصويت اليوم، في البرلمان البريطاني، تاريخياً بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة أعقبت تصويت البريطانيين في يونيو 2016 على الانسحاب من التكتل الأوروبي.

واستقالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بعد أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات المصادقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.

بعد وصوله إلى السلطة، توصل جونسون إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي. لكن النواب البريطانيين رفضوه مجدداً، ما حدا بجونسون إلى الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، وهي الانتخابات التي فاز فيها المحافظون، يوم 12 ديسمبر الماضي، بزعامته بأغلبية ساحقة في مجلس النواب.