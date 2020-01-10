ترامب يعلن فرض عقوبات جديدة على إيران ويتوعد بالمزيد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تؤوي جنوداً أميركيين في العراق.

وقال ترامب "تم الأمر. شددنا (العقوبات). كانت صارمة جداً، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد".

وتوعد الرئيس الأميركي إيران بـ"عقوبات إضافية".

وأضاف ترامب "صادقتُ عليها للتو مع (وزارة) الخزانة".

وكان ترامب أعلن الأربعاء عن هذه العقوبات الجديدة "الفورية" خلال خطاب رد فيه على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد عراقية تضم جنوداً أميركيين ولم تسفر عن مقتل أي أميركي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، أمس الأربعاء، أن إيران أطلقت فجراً "أكثر من 12 صاروخاً" على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية في "عين الأسد" و"حرير" قرب مدينة أربيل.

يأتي الهجوم الصاروخي الإيراني بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في العراق.

وقال ترامب بشأن القصف الصاروخي الإيراني "إيران (...) أصابتنا بصواريخ. لم يكن يجدر بها أن تفعل ذلك. لحسن حظنا، لم يصب أحد ولم يقتل أحد".

وأكد "إنهم يعانون بشدة من العقوبات. يمكنهم تعزيز اقتصاد بلادهم بسرعة إن أرادوا ذلك. سنرى إن كانوا سيفاوضون أم لا".