كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: لن نقبل شروط مسبقة من إيران قبل بدء المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني برايان هوك، عدم القبول بأي شروط مسبقة من إيران قبل بدء المحادثات.

وقال "هوك"، خلال تصريحاته مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الحربة في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه يبدو أن الرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قد انتهى.