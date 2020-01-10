الخزانة الأمريكية: العقوبات على إيران بسبب الهجوم على القوات المتحالفة مع واشنطن

قال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، إن

واشنطن تفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب الهجوم على القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وأوضح "منوتشين"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات على إيران تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والمنسوجات والتعدين وقطاعات أخرى.

وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".

وقال مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على "النظام الإيراني"، مبينا أنها تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء".

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وأوضح بومبيو، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران، مشيراً في سياق متصل إلى أن لديه شكوكاً في موضوع تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران.

وأعلن ترمب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تضم جنوداً أميركيين في العراق.

وقال "تم الأمر. شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدا، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد" متوعداً بـ"عقوبات إضافية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.