بومبيو: العقوبات الأمريكية تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن

العقوبات على إيران

تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية، لافتا إلى أنها

ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني الذين

انخرطوا في قتل المحتجين وعلى

صلة بالهجوم الصاروخي الأخير في العراق.

وبخصوص تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، قال بومبيو : "نعتقد أن صاروخا إيرانيا على الأرجح أسقط الطائرة الأوكرانية".

وأشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يخطط {لهجوم كبير} على سفارات أمريكية ومنشآت أخرى.

وأوضح أن واشنطن كانت تمتلك معلومات عن هجمات إيرانية مرتقبة ضد المصالح الأمريكية، ولا شك في أن إيران كانت تنوي قتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، أن العقوبات ضد إيران سياسية ودبلوماسية.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.