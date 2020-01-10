مقتل 13 شخص في تفجير ارهابي استهدف مسجدا جنوب باكستان

وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات: إن الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا، كبرى مدن الإقليم".

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وأكد الطبيب محمد وسيم في مستشفى سندمان بكويتا وصول 10 جثث و16 جريحا إلى المرفق الطبي.

وكانت قناة " جيو نيوز " الإخبارية الباكستانية فد نقلت عن مصادر الشرطة قولها فى وقت سابق إن انفجارا وقع في منطقة غوث آباد المكتظة بالسكان بمدينة كويتا.

وأضافت الشرطة، أنه تم نقل مصابين إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج الطبي.

ويأتي هذا الهجوم بعد 3 أيام من استهداف سيارة تابعة لقوات الأمن الباكستانية في كويتا بقنبلة، مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح 13 آخرين، وأعلن تنظيم "حزب الأحرار"، فرع حركة "طالبان" في باكستان، المسؤولية عن العملية.