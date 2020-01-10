كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستراليون يحتجون على سياسة تغير المناخ مع اشتعال حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الآلاف من الاستراليين إلى الشوارع، اليوم الجمعة؛ احتجاجًا على تقاعس الحكومة عن التغير المناخي؛ حيث تدمر حرائق الغابات مساحات شاسعة من البلاد، وتُحرق الحياة البرية وتلوث الهواء.

وأضافت أزمة حرائق الغابات ضغوطًا على حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المحافظة؛ لبذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ، بعد أن أضعفت استراليا التزامها باتفاق باريس بشأن المناخ العام الماضي.

وجاءت مظاهرات اليوم الجمعة، في الوقت الذي حثت فيه السلطات ما يقرب من ربع مليون شخص على الفرار من ديارهم، وأعدت احتياطية عسكرية حيث أشعلت درجات الحرارة المرتفعة، والرياح العاتية، وحرائق الغابات عبر الساحل الشرقي.

وفي ملبورن، حشدت حشود ضخمة أمطارًا غزيرة وهبوطًا حادًا في درجة الحرارة.

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ولكن موريسون رفض مرارًا أي انتقاد بأن حكومته لا تفعل ما يكفي، وقال لـ"راديو سيدني": إنه "كان مخيبا للآمال أن الناس كانوا يخلطون بين أزمة حرائق الغابات والأهداف الأسترالية لخفض الانبعاثات".

وأثارت احتجاجات اليوم، جدلًا؛ حيث قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن توقيتها خاطئ وسيحول موارد الشرطة.

وحذر علماء المناخ من أن تواتر الحرائق وكثافتها ستزداد مع ارتفاع درجات الحرارة في استراليا.

وصرحت كيت مارفل، عالمة المناخ في ناسا هذا الأسبوع بأن استراليا ارتفعت درجة حرارتها 1 درجة مئوية منذ بدء التسجيل في عام 1910، مضيفة على تويتر، "هذا يجعل موجات الحرارة والحرائق أكثر احتمالًا".