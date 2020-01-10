مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية كواويلا المكسيكية

أفادت وسائل إعلامية، مساء الجمعة، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية كواويلا شمال شرقي المكسيك.

ويذكر أن قالت وسائل إعلام، إن معارك بالأسلحة النارية قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع في المدينة الشمالية المتاخمة لمدينة لاريدو في تكساس. وهي واحدة من المدن المكسيكية حيث أرسلت الحكومة الأمريكية طالبي اللجوء للانتظار عند البت في قضاياهم.

وسبق أن قالت السلطات المكسيكية، إن 16 سجيناً قتلوا وجرح خمسة في معركة بالسجن في ولاية زاكاتيكاس بشمال المكسيك، في واحدة من أسوأ حوادث العنف في نظام العقوبات في البلاد، منذ تولي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة.

وقالت حكومة الولاية في بيان مساء الثلاثاء الماضي، بالتوقيت المحلي في المركز الإقليمي لإعادة الدمج الاجتماعي في بلدة سينيجويلاس، الواقعة على الجهة الغربية من عاصمة الولاية زاكاتيكاس، وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن النزاع نشأ بسبب لعبة كرة قدم.

ولم تعلق وزارة الأمن العام بالولاية على سبب القتال، لكنها قالت في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن الوضع في السجن تحت السيطرة، مضيفة أنها تعمل على الإفصاح عن أسماء السجناء الذين قتلوا.