كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 10/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

كشف مقطع فيديو، علي موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، انفجارات ضخمة هزت مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية في مدينة أوختا بجمهورية كومي الواقعة في شمال شرقي روسيا.

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