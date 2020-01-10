كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 10/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || انفجارات ضخمة تهز مصفاة نفط في روسيا
كشف مقطع فيديو، علي موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، انفجارات ضخمة هزت مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية في مدينة أوختا بجمهورية كومي الواقعة في شمال شرقي روسيا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || توافد آلاف المحتجين إلى ساحة التحرير لإحياء الثورة بالعراق
توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات التي دخلت يومها 100، استجابة للدعوة إلى حشد "مليونية"، وتأكيداً على مطالبهم الثابتة بتشكيل حكومة جديدة وإصلاح العملية السياسية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يكبد قوات "الوفاق" مزيد من الخسائر
تقدم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة.