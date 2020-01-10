الحزب الحاكم في ألمانيا يطالب بفرض عقوبات على إيران

طالب الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على إيران، بعد نشر تقارير أمريكية عن سقوط طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة بصاروخ إيراني.

وقال السكرتير العام للحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط"،في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة: "يجب محاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة".

وردا على سؤال حول فرض عقوبات على إيران، تابع: "لا يجب أن يمر هذا العمل بدون عواقب"، موضحا: "لقد غلظنا العقوبات على روسيا بعد إسقاط طائرة ركاب فوق أوكرانيا بصاروخ روسي".

ومضى قائلا: "يجب أن نرسل رسالة لإيران بأن المجتمع الدولي لا يتسامح مع مثل هذه التصرفات".

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وأوضح: "هناك حزمة من العقوبات يمكننا فرضها على إيران، سواء في إطار الاتحاد الأوروبي، أو المجتمع الدولي".

وتتوقع الولايات المتحدة وكندا، بناء على معلومات استخباراتية، سقوط الطائرة بعد إصابتها بصاروخ أرض جو إيراني، وفق بيلد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها: "هناك مؤشرات عدة على سقوط الطائرة نتيجة إطلاق، ربما عرضي، لصاروخ مضاد للطائرات".

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران، فجر الأربعاء، وكان على متنها 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان، وجميعهم لقوا مصرعهم في الحادث إلى جانب طاقم الطائرة.