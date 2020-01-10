كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تؤكد إرسال الوفد الأمريكي إلى العراق لبحث الالتزامات وليس للانسحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أي وفد أمريكي سيرسل إلى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأمريكي,

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال تصريحات، اليوم الجمعة، إن واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية.

ومن جانب آخر طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق.