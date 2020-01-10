كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تعلن تعليق الرحلات إلى إيران مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلنت شركة طيران الإمارات تحويل مسار طائراتها بعيدًا عن المجالين الجويين العراقي والإيراني. وكان طيران الإمارات قد ألغى رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي صباح اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، حظرًا على شركات الطيران من التحليق فوق العراق وإيران؛ وذلك بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في الأنبار وأربيل.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي لكل من العراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران بعد أن شنت الأخيرة هجومًا صاروخيًّا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

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إلى ذلك، حوَّلت كل من كانتاس الأسترالية والخطوط الجوية السنغافورية مسارات جميع الرحلات الجوية لتجنُّب المجالين الجويين العراقي والإيراني.

وانضمَّت الخطوط الفرنسية إلى خطوط الطيران في تعليق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية. وقالت شركة فلاي دبي، في بيان لها، إنها أوقفت الرحلات المتجهة إلى مدينة بغداد العراقية، بعد الهجوم الإيراني الأخير.

وكشفت الخطوط الجوية الكويتية، عن أن رحلاتها إلى مدينة النجف الأشرف في جمهورية العراق الشقيقة، موقوفة منذ نحو 4 أسابيع. وقررت شركة مصر للطيران تعليق الرحلات المتجهة إلى بغداد بدءًا من اليوم حتى الجمعة 10 يناير 2020.