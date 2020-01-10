كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بوضع حد للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي تقوض مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وبحسب البيان، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد السيسي تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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من جانبه؛ أكد بوتين سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظا على أمن وسلامة الخليج.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وتلك المتعلقة بالطاقة.