كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دون أسباب واضحة.. إغلاق قاعدة "ماكديل" الجوية بفلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، اغلاق قاعدة "ماكديل" الجوية في ولاية فلوريدا دون ذكر الأسباب.

وقاعدة ماكديل الجوية هي منشأة تابعة لسلاح الجو الأمريكي نشطة تقع على بعد 4 أميال من الجنوب إلى الجنوب الغربي من وسط مدينة تامبا.

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وفي وقت لاحق، أوردت قناة Fox News التلفزيونية أن القاعدة، التي تم إغلاقها على خلفية الحادث، أعيد فتحها من جديد.

من جهته، قال رئيس الشرطة في مقاطعة هيلسبورو (فلوريدا)، عبر صفحته في "تويتر"، إنه لم يقم أحد بإطلاق نار داخل أراضي القاعدة بعينها، مضيفا أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وتعد قاعدة "ماكديل" مقرا للقيادة المركزية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، ويعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف، كما تضم مساكن يعيش فيها عسكريون أمريكيون مع عائلاتهم.