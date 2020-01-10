انتهت مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق الرجاء الرياضي، ومضيفه شبيبة القبائل الجزائري، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا
وشهدت الجولة الأولى من المواجهة التي يحتضنها ملعب 1 نونبر بمدينة تيزي وزو الجزائرية، ويديرها الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا، مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل من الفريقين.
وكانت أبرز محاولة من الفريق الجزائري في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من اللاعب توفيق عدادي، تصدى لها بنجاح أنس الزنيتي حامي عرين النسور الأخضر، بينما شكلت رأسية الليبي سند الورفلي عند الدقيقة 30، وتسديدة فابريس نغوما في الدقيقة 42، أخطر محاولات الرجاء في الـ45 دقيقة الأولى للقاء.
يذكر أن جمال السلامي مدرب الرجاء، دخل المباراة بتشكيلة ضمت، أنس الزنيتي، ومحمد الدويك، وسند الورفلي، وعبد الرحيم شاكر، ثم عمر العرجون، وزكرياء الوردي، وفابريس نغوما، بالإضافة لمحسن متولي، وزكرياء الهبطي، وبين مالانغو نغيتا.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الرجاء و شبيبة القبائل الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.