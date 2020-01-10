التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الرجاء و شبيبة القبائل الجزائري

انتهت مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق الرجاء الرياضي، ومضيفه شبيبة القبائل الجزائري، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا

وشهدت الجولة الأولى من المواجهة التي يحتضنها ملعب 1 نونبر بمدينة تيزي وزو الجزائرية، ويديرها الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا، مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل من الفريقين.

وكانت أبرز محاولة من الفريق الجزائري في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من اللاعب توفيق عدادي، تصدى لها بنجاح أنس الزنيتي حامي عرين النسور الأخضر، بينما شكلت رأسية الليبي سند الورفلي عند الدقيقة 30، وتسديدة فابريس نغوما في الدقيقة 42، أخطر محاولات الرجاء في الـ45 دقيقة الأولى للقاء.

يذكر أن جمال السلامي مدرب الرجاء، دخل المباراة بتشكيلة ضمت، أنس الزنيتي، ومحمد الدويك، وسند الورفلي، وعبد الرحيم شاكر، ثم عمر العرجون، وزكرياء الوردي، وفابريس نغوما، بالإضافة لمحسن متولي، وزكرياء الهبطي، وبين مالانغو نغيتا.