جنايات مراكش.. 3 سنوات لشخص هتك عرض مختلة عقليا

قضت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة، بالحبس النافذ، في حق شخص، توبع بتهم “هتك عرض أنثى معاقة، ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال العنف”.

وصرحت غرفة الجنايات الابتدائية في مراكش بقرارها، القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع الصائر، ووجهت للمتهم (ب.و)، الذي توبع في حالة اعتقال، تهم الاعتداء باستعمال العنف، وهتك عرض أنثى في العشرينات من عمرها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، إذ تم تعين أول جلسة بتاريخ 29/12/2019 ملف عدد 1608/2019.